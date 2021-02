Belen Rodriguez e il colore di capelli perfetto per l’Inverno 2021

Chi l’ha detto che le influencer insegnano solamente a mantenere il guardaroba al passo con i tempi? Da Belen Rodriguez non solo possiamo trarre ispirazione per outfit da urlo, ma anche per il colore perfetto dell’Inverno 2021.

La showgirl argentina sembra essere un po’ indecisa in fatto di capelli, quest’ultimo periodo. Recentemente aveva chiesto ai suoi followers se avesse dovuto tagliare la frangia, invece adesso il cambiamento più evidente che ha apportato è stato quello del colore.

Ha postato su Instagram il nuovo look con la tonalità marron glacé con delle ciocche bionde, lasciando la chioma leggermente ondulata ad incorniciarle il viso. E non può non diventare subito un colore tendenza per questo Inverno 2021.

Belen Rodriguez e il colore di capelli tendenza Inverno 2021

La 36enne innamoratissima e forse incinta del suo fidanzato Antonino Spinalbese, è un’ottima influencer in fatto di capelli: ha sempre individuato e proposto nuovi look che hanno dettato le tendenze del momento.

L’hairstylist Cristiano Filippini, fondatore di Hairlab, ci fa notare che la piccola porzione di capelli in prossimità dell’attaccatura viene schiarita per dare luce al volto, mentre la porzione restante è di un castano molto intenso, con riflessi leggermente dorati accentuati dalla piega mossa.

E’ un gioco cromatico facile da replicare e facile da portare.

Se la carnagione è più chiara, Filippini consiglia di evitare la tonalità più calda sulle punte, altrimenti, su pelli più scure, i riflessi dorati e ramati daranno un effetto assolutamente WOW.

Che aspettiamo? Corriamo a prendere appuntamento dal nostro parrucchiere di fiducia: con i consigli di Cristiano Filippini e la foto di Belen Rodriguez da tenere come esempio, il successo è assicurato!