Claudia Ruggeri: il suo buongiorno in accappatoio, che sensualità FOTO

Avete visto il buongiorno di Claudia Ruggeri? Su Instagram ormai si lascia andare ed è ogni giorno più sexy, guardate che spettacolo

Ha conquistato un milione di follower su Instagram e le sue foto sono ormai diventate virali. E’ una delle bonas e insieme alle sue colleghe tiene compagnia agli italiani con il programma televisivo Avanti un altro. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, Miss Claudia per il web, una donna dalle mille sfaccettature e di una sensualità unica. Ha appena pubblicato il suo buongiorno e i fan sono impazziti in un batter d’occhio.

Claudia Ruggeri: vi piace il suo buongiorno?

La Ruggeri è tornata in pista insieme alle sue bonas e non ha proprio intenzione di lasciare il suo posto in televisione. Per non parlare dei social, piano piano si sta costruendo una cerchia di follower che la seguono ovunque. Intanto si gode il momento tra scatti sexy e sensuali. Claudia non perde occasione di mostrare le sue forme prorompenti e alcune foto fanno girare la testa, sono mozzafiato. Avete visto il buongiorno di questa mattina? In accappatoio è ancora più magica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il trucco non manca mai neanche di prima mattina. Il sorriso è il suo bigliettino da visita e le forme la sorpresa che tutti vorrebbero scartare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Non le manca proprio niente e insieme alle sue colleghe sembrano sorelle, per Paolo Bonolis una garanzia. La bellezza non manca di certo ad Avanti un altro.