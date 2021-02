Coppa Italia, Napoli – Atalanta: E’ finita al Diego Armando Maradona

Le pagelle ed il tabellino per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli-Atalanta, appena terminata.

Termina la gara al Diego Armando Maradona con un pareggio a reti bianche tra le due compagini che si giocano l’accesso in finale di Coppa Italia. E’ tutto rimandato alla prossima settimana quando nella gara di ritorno a Bergamo si deciderà chi delle due affronterà la vincente tra Inter e Juventus.

Nella gara di andata è l’Atalanta a fare la partita andando vicina al gol in qualche occasione: al 23′ Pessina si butta nello spazio e viene servito in profondità, la difesa azzurra viene colta impreparata ma il centrocampista atalantino spara su Ospina in uscita bassa, sulla ribattuta arriva Freuler che prima calcia su Di Lorenzo, poi alto. atalanta al 30′ con Toloi che sottoporta manda di poco alto. Timida reazione del Napoli prima di andare negli spogliatoi con un’azione manovrata sulla destra: Di Lorenzo mette in mezzo per Demme che stoppa e calcia col destro ma il tiro viene deviato in angolo.

Napoli-Atalanta: il tabellino della gara

NAPOLI (3-4-3): Ospina 6; Makimovic 5.5, Manolas 5.5, Koulibaly 5.5; Di Lorenzo 5.5, Bakayoko 5.5, Demme 5.5 (66′ Elmas 5.5), Hysaj 5.5; Politano 5 (66′ Petagna 5), Lozano 5.5, Insigne 5 (69′ Zielinski 5.5). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Osimhen, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5.5, Romero 6, Djimsiti 6.5; Maehle 6, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 6.5; Pessina 6.5 (73′ Pasalic 5.5); Muriel 5.5 (73′ Ilicic 6), Zapata 5 (80′ Lammers 5.5). A disposizione: Gelmi, Rossi, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti: Romero (A)

Arbitro: Fabbri

Il ritorno tra le Napoli e Atalanta si giocherà il 10 febbraio alle 20-45 a Bergamo mentre l’altra semifinale sarà disputata all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. La gara d’andata giocata ieri a Milano è terminata 2-1 per i bianconeri grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo.