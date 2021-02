Elisa Isoardi, l’allenamento è bollente, trionfo di likes – FOTO

Elisa Isoardi posta uno scatto del proprio allenamento, risvegliando i bollenti spiriti dei followers: la conduttrice registra come sempre il pieno di likes

“Ma chi è quel genio che ha inventato l’ellittica???“, chiede Elisa Isoardi nel bel mezzo del suo allenamento. La splendida conduttrice, visibilmente provata dal workout, sfoggia una canotta attillatissima, coprendo parzialmente la scollatura attraverso l’asciugamano. L’ex di Matteo Salvini, con i capelli sudati e le gote arrossate, appare più bella e in forma che mai. I followers, ridestati dallo scatto, si precipitano a cliccare “like” e a commentare. “Affascinante in tutti i modi” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Bellissima anche così“.

Elisa Isoardi lascia la Rai per l’Isola dei Famosi, i dettagli

La rottura tra Elisa Isoardi e la Rai sembra ormai definitiva. Dopo la partecipazione a “Ballando con le Stelle”, la conduttrice appare decisa a tagliare definitivamente i ponti con l’emittente televisiva. E’ di pochi giorni fa la notizia della partecipazione di Elisa a “L’Isola dei Famosi“. In procinto di sbarcare in Honduras, l’ex di Matteo Salvini sembra pronta a lasciarsi il passato alle spalle, una volta per tutte.

Del resto, le ultime collaborazioni con la Rai non hanno ricevuto molti consensi. L’ex modella, proprio la scorsa estate, ha dovuto subire la cancellazione de “La prova del cuoco“, di cui era al timone. Il programma, in onda dal lontano 2000, è stato rimpiazzato da “E’ sempre mezzogiorno”, format condotto da Antonella Clerici.

La presentatrice non si è tuttavia persa d’animo, e ha deciso di ricominciare da capo gettandosi in una nuova avventura. “L’Isola dei Famosi”, condotto da Ilary Blasi, ha in serbo per i telespettatori un cast a dir poco stellare.