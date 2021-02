L’erba cipollina è una pianta non molto usata nella cucina mediterranea. Tuttavia, con il successo della cucina gourmet l’erba cipollina è diventata molto popolare e utilizzata soprattutto per condire piatti a base di pesce. Quello che non tutti sanno, però, è che l’erba cipollina è ricca di sostanze nutritive e benefiche per l’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo come coltivare l’erba cipollina in vaso e qual è la sua storia. Ti mostreremo inoltre quali sono i benefici che può apportare al tuo organismo e come può essere usata in cucina per valorizzare i tuoi piatti gourmet.

L’erba cipollina, quali sono le sue caratteristiche e qual è la sua storia

L’erba cipollina è una pianta aromatica che fa parte della famiglia delle Liliaceae.

L’etimo del termine “erba cipollina” ha radici molto antiche. Quest’erba aromatica oggi poco usata nella cucina italiana e mediterranea era molto conosciuta sia dai Romani che dai Greci.

Infatti, pare che il termine abbia una derivazione celtica e significhi “ardente” per via del forte odore (che ricorda quello della cipolla) e del suo sapore lievemente piccante.

Tutti i benefici che apporta all’organismo dall’erba cipollina

L’erba cipollina è molto usata in erboristeria per via delle sue proprietà antisettiche cioè che può impedire o rallentare lo sviluppo dei microbi, callifugo, cardiotonico perché regola la frequenza cardiaca e cicatrizzante perché accelera la guarigione di ferite.

Non solo. Pare che l’erba cipollina abbia anche uno straordinario potere vermifugo cioè è capace di eliminare in un baleno i vermi intestinali.

L’erba cipollina in cucina, ecco come usarla in cucina

L’erba cipollina è un’erba aromatica che come il basilico si usa quasi esclusivamente fresca poiché ha un aroma lieve che si perde molto facilmente cuocendola.

Con l’erba cipollina potresti guarnire delle crêpes salate, salse allo yogurt, burri aromatizzati, insalate e zuppe, ma può accompagnare anche il pesce.

Nella cucina italiana e mediterranea è molto poco usata. Invece, è tipica della cucina della Francia. Le foglie verdi sono ottime in minestre, in intingoli e insalate.

Per far risaltare al massimo il sapore dell’erba cipollina ti consigliamo di servirla tritata sulle patate al forno.

La tisana all’erba cipollina per alleviare i fastidi allo stomaco

La tisana al sapore di erba cipollina è perfetta per calmare i mal di pancia e le infiammazioni intestinali. Prepararla è molto facile e veloce.

Fai bollire 250 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti l’erba cipollina in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra la tisana e gusta.

Le controindicazioni di un uso eccessivo di erba cipollina

L’erba cipollina, se consumata in modo inappropriato, può provocare mal di pancia fastidiosi e anche dissenteria.

Inoltre, si consiglia di limitare l’assunzione di erba cipollina da parte di donne incinte, in fase di allattamento.

Infine, i bambini piccoli potrebbero sgradire l’erba cipollina e potrebbe provocargli fastidiosi bruciori di stomaco.