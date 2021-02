Alda D’Eusanio pronuncia delle frasi terribili alla concorrente Dayane Mello, dopo la tragica morte di suo fratello 27enne.

Come annunciato dal giornale brasiliano Globo.com, il fratello 27enne della bellissima Dayane Mello è deceduto a Lontras (stato di Santa Caterina) in un incidente stradale.

La tragica notizia le è stata riferita proprio da suo fratello Juliano. Dopo aver preso coscienza dell’accaduto ha deciso di tornare nella casa più spiata d’Italia: “Non riuscivo a stare da sola in un container. In Brasile non posso andare, perché dovrei fare la quarantena. Preferisco stare qui con voi” – queste sono le parole dette ai suoi compagni di avventura –

Immensa la commozione e l’affetto da parte dei coinquilini: Tommaso Zorzi ha anche provato a tirarle su il morale cucinandole il suo piatto preferito, cioè le lasagne.

Fans su tutte le furie: “Spegnete il microfono ad Alda!“

Nonostante il difficile momento che Dayane sta vivendo, l’ultima arrivata nella Casa, cioè Alda D’Eusanio, ha detto frasi estremamente fuori luogo, che hanno scatenato una forte reazione da parte del pubblico.

Tra le frasi peggiori ci sono le seguenti: “Ma è quello bello?” (riferito al fratello scomparso), “La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere” e, infine, “Chissà cosa decideranno qua fuori, come pensano di gestire la cosa. Sono soldi per loro ragazzi“. A quest’ultima, la concorrente Maria Teresa Ruta ha replicato dicendo: “Non è un problema nostro“.

Tra i commenti dei fan su Twitter si legge: “Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?“, “Totalmente fuori luogo, è l’ultima arrivata, poteva stare zitta“, “Spegnete il microfono ad Alda. Vuole che Dayane esca perché teme che si interrompa il gioco“.