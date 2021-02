Giulia De Lellis festeggia il nuovo traguardo: appena sveglia è stupenda. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia De Lellis è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Famosissima influencer, ha esordito in televisione quando nel 2016 ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante. Da Uomini e Donne ci uscirono poi qualche mese dopo, felici e innamorati come non mai, pronti a cominciare una vita insieme che in un modo o nell’altro stanno condividendo ancora nonostante si siano lasciati la scorsa estate.

Giulia De Lellis fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia e Andrea con la loro storia d’amore hanno fatto sognare migliaia di telespettatori e dopo solo un anno hanno messo un punto al loro percorso di vita insieme perché Giulia scoprì che lui l’aveva tradita diverse volte durante le serate dove lavorava. Sono tornati insieme una serie di volte, l’ultima sembrava quella definitiva ma è finita nonostante questo. Nel corso degli anni però hanno conquistato sempre più persone e proseguito le loro carriere singolarmente: Giulia è diventata famosissima sui social e l’ultimo traguardo che hanno raggiunto n’è la prova.

Giulia infatti in questi giorni ha raggiunto quello che è un traguardo importantissimo per una influencer: è arrivata a ben 5 milioni di followers su Instagram. Stamattina ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato in questi anni.