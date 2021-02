Jasmine Carrisi, top scollato e sguardo che ammalia, più bella della mamma – FOTO

Jasmine Carrisi sembra non aver nulla da invidiare alla mamma Loredana Lecciso. Baciata dal sole, la figlia di Al Bano regala uno scatto mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

“Il sole splende come non ha mai…“, scrive Jasmine Carrisi nella didascalia del suo ultimo post. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, attivissima sui social, ha approfittato della bella giornata per scattarsi una foto dal suo balcone. Occhi azzurri, capelli biondo platino e sguardo che ammalia, la giovane non ha nulla da invidiare alla più nota mamma. La Carrisi, che ha esordito in tv come giudice di “The Voice Senior”, ha talento e bellezza da vendere, ed il pubblico non può che scommettere sul suo futuro successo.

“Anima bella“, “Sei una regina“: questi i commenti apparsi sotto al post.

Jasmine Carrisi parla del rapporto con i genitori: “Sono moderni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

La figlia del cantante di Cellino San Marco si è recentemente raccontata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Jasmine, che ha solo 20 anni, sembra possedere lo spirito e la sicurezza di una donna. La giovane, che desidera seguire le orme del padre e dedicarsi alla musica, non ha nascosto alla presentatrice l’amore che nutre per i genitori. “Sono bravissimi, ci spingono sempre a fare di più – ha spiegato Jasmine – Sono dei genitori moderni“.

Essere figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, tuttavia, non è stato affatto semplice per la giovane. La Carrisi ha infatti ammesso di aver sofferto moltissimo a causa dei gossip riguardanti i suoi genitori, che nel corso dell’infanzia l’hanno toccata particolarmente. “Adesso ho imparato a fregarmene, ma quando ero più piccola soffrivo tanto per questa esposizione“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

La cantante, che si sta facendo strada nel mondo della musica, ora sembra saper gestire questo aspetto, inevitabile per una persona esposta mediaticamente. “Ho imparato a prendere il lato positivo“, ha detto la giovane a Silvia Toffanin, ormai certa di quella che sarà la sua strada.