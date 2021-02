Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, lascia Amazon. Chi lo sostituirà

Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, è il fondatore di Amazon. Lascia il posto di CEO dell’ azienda miliardaria per dedicarsi alle sue passioni. Chi lo sostituirà

Ad oggi Amazon è il più redditizio sito di e-commerce del mondo e il suo fondatore, Jeff Bezos, con un patrimonio stimato di 189,2 miliardi di dollari, è la persona più ricca dopo aver scavalcato Bill Gates (secondo la rivista Forbes).

Desta molto scalpore la sua volontà di dimettersi dal ruolo di CEO della compagnia, 27 anni dopo averla fondata insieme all’ ex moglie MacKenzie. La carica di amministratore delegato passerà nella mani Andy Jassy. Bezos manterrà quella di presidente esecutivo.

Ha reso noti i suoi progetti di trasferimento di responsabilità tramite una lettera indirizzata ai dipendenti di Amazon (1,3 milioni di persone). A 57 anni non è suo desiderio andare in pensione, tuttavia vuole spendere le sue energie in altre “passioni”. Il re Mida di internet, infatti, è anche il proprietario di The Washington Post ed è fondatore di Blue Origin, società di start up per voli spaziali. Inoltre, non è un mistero il suo impegno sempre più profondo riguardo le conseguenze dovute al cambiamento climatico.

Jeff Bezos: chi lo sostituirà. Le parole del fondatore di Amazon

Andy Jassy, l’uomo che prenderà il suo posto, 53enne, lavora per l’azienda da 24 anni e al momento è a capo di Amazon Web Services. Il passaggio di consegne non avverrà prima del terzo trimestre di quest’anno.

Nel suo comunicato Jeff Bezos ha scritto: “Rimarrò impegnato in importanti iniziative Amazon. Avrò però anche il tempo e l’energia di cui ho bisogno per concentrarmi sul Day 1 Fund, il Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post e altre mie passioni”.

Continua poi l’imprenditore miliardario: “La domanda che mi veniva posta più frequentemente quando ho iniziato era: ‘Che cos’è Internet?’ Fortunatamente, da molto tempo non devo più spiegarlo. Oggi impieghiamo 1,3 milioni di persone talentuose e dedite al lavoro. Serviamo centinaia di milioni di clienti e imprese. Siamo ampiamente riconosciuti come una delle aziende di maggior successo al mondo”.

Chiude la lettera con un messaggio di speranza e di incitamento verso le nuove idee: “Continuate a inventare e non disperate quando all’inizio l’idea sembra folle. Ricordatevi di continuare a ricercare. Lasciate che la curiosità sia la vostra bussola.“