Justine Mattera splendida per le strade di Milano. Le pose da diva e l’outfit esagerato incantano i fan, che la sommergono di complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Milano si riempie di colori grazie agli scatti postati da Justine Mattera. La showgirl, bella e travolgente come suo solito, ha sfoggiato un tubino sgargiante per le strade della città, e sembrava sprizzare di gioia. Con le mani poggiate sulla vita o con lo sguardo rivolto altrove, la conduttrice appare comunque bellissima. Gli utenti, estasiati dallo scatto, non si sono trattenuti dal rivolgerle i loro apprezzamenti. “Bei colori” – commenta qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Con quel vestito stai da dio“.

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi, l’allenamento è bollente, trionfo di likes – FOTO

Justine Mattera, la lingerie sul balcone è esplosiva – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —> Justine Mattera sul balcone in lingerie e slip bianco, senza pietà – FOTO

A 49 anni, Justine Mattera esibisce una fisicità ed un fascino senza eguali. La showgirl, attenta alla cura del proprio corpo, si mantiene in forma praticando molto sport, in particolare il ciclismo. I risultati dei suoi sforzi sono ben evidenti, e la showgirl non manca di condividerli sui social, mandando i followers letteralmente in visibilio.

In uno degli ultimi post, Justine ha sfoggiato una sensualissima lingerie direttamente dal balcone. Il completino intimo, parzialmente celato dalla maglia in pizzo verde, ha fatto sognare gli utenti, che hanno sommerso di complimenti la loro beniamina. La conduttrice, a quasi 50 anni, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Ammaliati dalla sua bellezza, i fan si sono complimentati con lei per l’energia e la solarità che trapelano dal suo profilo Instagram. “Che donna e che mamma meravigliosa!“, “Sei un modello dai seguire“, le scrivono.