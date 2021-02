Juventus – Roma, un esame da scudetto

Milioni di tifosi e semplici appassionati di calcio seguiranno sabato 6 febbraio il match di Serie A tra Juventus e Roma. L’appuntamento è in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri arrivano a questo match in quarta posizione di classifica – meno 1 dalla Roma terza – ma con una partita ancora da recuperare. Vincendo, i padroni di casa scavalcherebbero così i giallorossi, potendo successivamente aumentare ancora il distacco e portarsi a ridosso delle due principali contendenti per il titolo, Milan e Inter. Nel girone d’andata, il match tra Roma e Juventus finì 2-2. La squadra allenata da Andrea Pirlo riuscì a pareggiare in rimonta, giocando più di metà della gara in inferiorità numerica. Il match tra queste due squadre promette anche in questo girone di ritorno grande spettacolo.

Entrambe le squadre arrivano in forma all’appuntamento. La Roma, malgrado la diatriba ancora irrisolta tra Edin Dzeko e l’allenatore Fonseca, ha giocato una grande gara nell’ultimo turno di campionato, liquidando in 30 minuti il Verona di Juric. La Juventus, dal canto suo, ha inanellato una serie di risultati positivi consecutivi, blindando la porta e recuperando terreno sulle avversarie. Peraltro, la Vecchia Signora si è presa la rivincita sull’Inter, battendola per 1-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia grazie a una doppietta del solito Cristiano Ronaldo. Forte della panchina lunga, Pirlo ha potuto peraltro effettuare un ampio turnover per la partita di coppa, tenendo a riposo molti dei big che scenderanno in campo sabato contro i giallorossi.

Con tutta probabilità saranno titolari Szczesny, Chiesa, Morata, Arthur e Bonucci in difesa. Inamovibile ovviamente Cristiano Ronaldo, irritato per la sostituzione nel match di coppa Italia avvenuto a soli 15’ dalla fine. La Roma arriva più o meno al completo all’appuntamento, eccezion fatta per Smalling, in dubbio dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Verona e per Dzeko, a causa della frattura ancora non ricomposta con l’allenatore. Al suo posto dovrebbe esserci Borja Majoral.

La gara si preannuncia estremamente affascinante non solo per via dei grandi talenti in campo, ma anche per le caratteristiche che quest’anno stanno contraddistinguendo le due squadre. La Roma vanta un attacco particolarmente prolifico (2° migliore del campionato), mentre la Juventus di Pirlo mantiene la tradizione di casa di mantenere la propria difesa molto poco battuta. Con sole 18 reti subite, la Vecchia Signora ha difatti sin qui la migliore difesa della Serie A. Prova ne sia che, negli ultimi 3 match interni, i bianconeri abbiano tenuto la propria porta inviolata. Non può dirsi invece lo stesso per la Roma, squadra che in trasferta spesso fatica e che, anche quando vince, difficilmente riesce a non farsi bucare almeno una volta.

