Laetitia Casta in attesa del quarto figlio. Piovono commenti sessisti sul web

La bellissima top model e attrice francese Laetitia Casta è in attesa del quarto figlio, il primo insieme al marito Louis Garrel. I commenti sessisti sul web

A 42 anni la bellissima top model e attrice francese Laetitia Casta aspetta il quarto figlio. Sempre riservata e gelosa della sua vita privata, non ha più potuto nascondere questa nuova gravidanza. I paparazzi hanno colto in foto le forme inequivocabili del pancione che cresce, rivelando lo stato avanzato in cui si trova, segno che dovrebbe mancare poco all’arrivo del primo erede insieme al marito, Louis Garrel, sposato nel 2017.

La bacheca del profilo Instagram di Laetitia Casta dice molto di lei e della volontà di far trapelare nulla o poco della sua intimità. Al contrario delle colleghe, non esiste nessuna foto dei suoi hobby, delle passioni, dei viaggi o frivolezze che generalmente si pubblicano sui social network. Solo foto di repertorio, shooting professionali, copertine e passerelle.

Grande dimostrazione di serietà, sicurezza e maturità di una donna orgoliosa del suo lavoro e dei traguardi raggiunti. Tuttavia, il web ha dimostrato come l’incursione e il giudizio delle scelte di vita altrui spesso sfocino in veri e propri atti di bullismo (seppur virtuale), amplificati dal sessismo nei confronti di una professionista del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo il primo incontro e la prima volta…

Laetitia Casta. I commenti spregevoli sulla sua quarta gravidanza. I motivi

LEGGI ANCHE –> Giancarlo Magalli senza freni su Vanessa Incontrada, la rivelazione

Si, perchè Laetitia Casta ha già tre figli, avuti da due uomini diversi. Nel 2001 è diventata mamma di Sahteene, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui. Dal 2003 al 2013 ha vissuto un’intesa storia d’amore con l’attore italiano Stefano Accorsi dal quale ha avuto due figli: Orlando (nato nel 2006), e Athena (2009).

L’arrivo del quarto bambino insieme al marito Louis Garrel a quanto pare sembra dover passare dall’approvazione di perfetti sconosciuti che si sentono in diritto di dover esprimere un parere (non richiesto) sulla vita della modella.

“Quattro figli e tre padri, mah”, “Beh, le piace il ca**o, tanto di cappello”, “Il ca**o può piacere, fare figli è un’altra cosa” – questi alcuni dei commenti espressi sul web, tanto per citarne alcuni. La domanda più scontata che ci si possa porre è: “Se fosse stata un uomo, sarebbero stati espressi con le stesse volgari modalità?”

Citiamo Stefano Accorsi, per esempio, in quanto storico compagno della Casta, che ha quattro figli, nati da due donne diverse. Non sembra ci sia stato lo stesso sgomento al riguardo. E la lista potrebbe essere lunghissima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Un commento di un utente è avvilente: “Anche al mio paese c’è una che ha quattro figli da tre uomini diversi, ma non la chiamano attrice”. Il diritto di scegliere della propria vita (senza ledere a nessuno) non è appannaggio dei soli personaggi pubblici e, a quanto si evince, nel nostro paese l’equità è obiettivo ancora ben lontano dall’essere raggiunto. La rivoluzione passa dalle idee, dall’istruzione e dall’educazione prima ancora che dai fatti.