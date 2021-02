Una ragazza di 21 anni è stata sequestrata e picchiata dal proprietario della casa che aveva preso in affitto in un condominio in provincia di Latina.

Sequestrata in casa e picchiata con pugni, calci e con un manganello. Questo quanto avrebbe subito da una ragazza di 21 anni in provincia di Latina durante lo scorso weekend. I presunti responsabili dell’aggressione sarebbero il proprietario della casa che la 21enne aveva preso in affitto e la moglie di quest’ultimo. I due sono stati arrestati e condotti in carcere dalla polizia, intervenuta presso il condominio, dopo le segnalazioni dei vicini che hanno sentito le urla della giovane.

Latina, in ritardo con l’affitto: ragazza di 21 anni sequestrata e picchiata dal proprietario di casa

Una terribile vicenda arriva dalla provincia di Latina, dove durante il weekend appena trascorso, una giovane ragazza di 21 anni sarebbe stata picchiata e sequestrata nell’appartamento che aveva preso in affitto. Stando a quanto ricostruito, come riporta Leggo, la giovane vittima sarebbe stata in ritardo con il canone mensile avendo saltato qualche rata, circostanza che avrebbe fatto scattare l’ira del proprietario di casa. Quest’ultimo, un uomo di 66 anni, si sarebbe, dunque, recato nell’appartamento insieme alla moglie 61enne ed avrebbe sequestrato l’inquilina che stava dormendo in quel momento. La donna avrebbe preso il cellulare della ragazza, mentre, il marito l’avrebbe trascinata fuori dall’abitazione afferrandola per i capelli e successivamente l’avrebbe picchiata con calci e pugni ed un manganello.

Sentendo le urla della vittima, i vicini di casa spaventati hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno ritrovato i due proprietari chiusi nell’appartamento. Nonostante, riporta Leggo, i tentativi del 66enne di resistere all’arresto, i due coniugi sono finiti in manette e accompagnati presso il commissariato del capoluogo di provincia laziale.

Entrambi, successivamente, sono stati trasferiti in carcere con le accuse di rapina, violazione di domicilio, minacce e lesioni personali.