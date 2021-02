Le Iene 2021, Alessia Marcuzzi torna al timone ma racconta: “Mi vergogno ancora di quell’episodio”

Alessia Marcuzzi si è confessata a Tv Sorrisi e parla della sua conduzione a Le Iene, tanti momenti vissuti con gioia in quella che è una seconda famiglia

La data ufficiale non è ancora stata comunicata ma è tutto pronto per la nuova stagione de “Le Iene Show”, il programma di Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Alessia ancora oggi è entusiasta di ricoprire il ruolo di Iena, nonostante siano trascorsi ormai 20 anni dal suo debutto nel 2001. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusive a Tv Sorrisi e Canzoni qualche giorno fa dove si è confessata a cuore aperto sulla sua carriera.

Il suo debutto nello show è stato col botto: “Arrivai al posto di Simona Ventura. In un’intervista dissi: “Io e lei siamo due maschiacci”. Perché siamo due donne che si sono costruite la carriera da sole, abbiamo sempre lavorato, cresciuto i figli in autonomia, eravamo indipendenti. Come dei veri maschi. In quel momento la vedevo così”.

La sua conduzione però è stata interrotta negli anni per altri programmi, una cosa che le ha portato onore e pregio ma che l’ha segnata molto. “Fu una specie di abbandono della famiglia (nel 2006, ndr), come quando cresci e te ne vai di casa. All’inizio mi fece strano non fare più parte de Le Iene”, ha ricordato nell’intervista.

Quel momento di forte imbarazzo per Alessia Marcuzzi a Le Iene

Alessia Marcuzzi ha parlato anche della collega e amica Ilary Blasi con cui in diverse occasioni c’è stato una sorta di cambio di testimone alla guida delle due trasmissioni, prima “Le Iene” e poi il “Grande Fratello”.

“Ilary è rimasta a Le iene per tanto tempo. Io e lei ci siamo scambiate spesso i programmi, evidentemente abbiamo corde simili. Quando sono tornata, mi fece un videomessaggio dicendo che era felice che fossi “tornata a casa”. È stata carina, era una cosa bella, l’ho apprezzata” ha detto la Marcuzzi che a distanza di vent’anni dalla sua prima puntata non nasconde come Le Iene siano cambiate”.

La conduttrice però confessa che con Le Iene ha vissuto anche alcuni momenti di forte imbarazzo che ha deciso di condividere apertamente: “Feci dei servizi in cui entravo ed uscivo da dei negozi senza pagare per segnalare i privilegi dei vip. Mi sono vergognata tantissimo, io che non mi sono mai negata neanche ad un autografo“, ha svelato.