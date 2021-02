Ludovica Pagani e l’appuntamento piccante: alcune anticipazioni – FOTO

Ludovica Pagani tra le storie di Instagram dà un appuntamento piccante sui social ed i follower già amano le anticipazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagani è sicuramente tra le donne più belle e desiderate negli ultimi tempi. Ogni foto è un’occasione per perdersi tra il fisico statuario e la bellezza – spesso proposta in versione naturale – di Ludovica. Nell’ultimo scatto postato sui social appare radiosa e con un sorriso bellissimo a 32 denti. E’ la stessa a motivare questa gioia: Il sorriso di chi scopre che sono arrivati i nuovi anelli Icon😍. Ludovica adotta un look primaverile bon ton, la camicia è rosa schiaparelli dal taglio semplice, ad eccezione dei polsini che presentano dei volant. Dello stesso colore uno scrunchie che raccoglie i capelli biondi in una comoda coda bassa. Il risultato è incantevole, merito anche del poco make-up che non appesantisce il viso perfetto dell’influencer.

LEGGI ANCHE->Laura Cremaschi scatto osè: in bikini curve in bella vista, un sogno – FOTO

Ludovica Pagani, l’appuntamento piccante: l’anticipazione

Vai su successivo per l’appuntamento piccante di Ludovica