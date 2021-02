Lutto atroce per Dayane Mello: chi era il fratello morto a 27 anni. Nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip ha subito una gravissima perdita

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. La ragazza brasiliana ha conquistato il cuore degli italiani con il suo carattere frizzantino e la sua storia familiare che ha sempre scaturito tenerezza in chi l’ha seguita dall’inizio di questo percorso nella casa più spiata d’Italia. E, proprio in queste ore, Dayane deve fare i conti con un terribile lutto che di certo non si aspettava di vivere così presto: suo fratello.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Grande Fratello Vip, è scomparso il fratello di Dayane Mello: chi era Lucas Mello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

A perdere la vita è stato il suo fratello minore, Lucas, a cui lei era molto affezionata. La notizia è stata resa nota sul profilo ufficiale della modella con un post scritto da Juliano che si sta occupando della permanenza di sua sorella nella casa. Con delle semplici parole, Juliano ci ha invitato di far arrivare tutto il nostro affetto a Dayane che adesso deve fare i conti con la drammatica scomparsa del suo fratellino Lucas, appena ventisettenne. Proprio stamattina Dayane aveva raccontato ai suoi amici di aver sognato Lucas e Juliano e di andare in bici insieme a loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dayane è uscita momentaneamente dalla casa per apprendere la notizia e adesso bisogna vedere se deciderà di ritornare o di andare via.