Maradona: fuori il VIDEO di pochi giorni prima della morte

Su Youtube appare l’ultimo video di Maradona, di cosa si tratta? Scopriamo insieme le ultime parole del calciatore prima di morire

A qualche mese dalla morte del calciatore Diego Armando Maradona, spunta sul web il suo ultimo video. Si tratta di una ripresa fatta dall’ex compagna Veronica Ojeda, che è seduta accanto a lui. Una registrazione avvenuta qualche giorno prima della sua morte, il Pibe de Oro appare provato dopo l’operazione alla testa subita per la rimozione di un edema subdurale alla regione sinistra del cervello. E’ come se fosse un ultimo saluto ai suoi fan, le sue parole sono toccanti. “Sai che non mi piacciono le intimità ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana”, mormora Maradona che nella Clinica Olivos era stato accompagnato proprio dallo specialista, suo amico, e secondo alcune ricostruzioni, unico dottore che poteva prendere decisioni sulla salute dell’ex calciatore.

Maradona: cosa si vede nel video?

Ha lo sguardo spento, fatica a parlare. Mormora qualcosa ma non si capisce bene cosa dica. Acciaccato, appesantito, una pastina in brodo per pranzo. Le sue mani sono tremolanti nonostante le abbia poggiate sul tavolo della cucina. Con la destra, quella della leggenda di ‘D10s’ al Mondiale in Messico, regge un cucchiaio. Nella sinistra reca un grissino, appoggiato tra e dita. Sul tavolo anche un’ampolla con del vino. “Sono un po’ ammaccato ma va tutto bene” riesce soltanto a dire. Dietro al calciatore appare la cuoca, la stessa che ai media locali argentini ha spiegato: “Voleva stare da solo, riposare e avere un po’ di tranquillità”.

Sembra che Maradona la tranquillità non riesca proprio a trovarla, visto che a distanza di tempo alcune trasmissioni italiane continuano ad affrontare la sua malattia e tutti i contesti che lo vedono, nonostante morto, protagonista.