Mario Draghi: arriva il Sì definitivo all’incarico ma M5s si oppone

Arriva il definitivo sì di Mario Draghi: affronterà la crisi di governo accettando l’incarico: ad opporsi drasticamente è il M5s.

In seguito al confronto tenutosi tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il nuovo probabile premier e noto dirigente pubblico, Mario Draghi, le sorti del Governo sembrerebbero essere più chiare. La proposta vigente sarebbe quella di far fronte alla pandemia una volta per tutte, mantenendo alti i ritmi della campagna vaccinale e concentrandosi sui principali bisogni degli italiani. Al contempo però si starebbe aprendo una crepa dovuta alle polemiche del Movimento 5 Stelle, e specialmente dalle ultime dichiarazioni Di Battista.

Mario Draghi e la sfida alla pandemia: rilanceremo il Paese

“Vincere la pandemia e rilanciare il Paese sono le sfide da affrontare“, sono state le parole incoraggianti dell’ex presidente della BCE. Secondo quanto accaduto una probabile luce di speranza potrebbe adagiarsi sul “periodo difficile” della penisola. Ma a contrastare fin da subito il passo avanti di Draghi si schierano alcuni ministri di M5s. Lo stesso Nicola Zingaretti, pur annunciando l’inizio di “una nuova fase” per il paese, chiede un repentino confronto con LeU e M5s. Al Quirinale, per il momento, l’incarico è stato accettato con riserva.

Mentre seguono gli ulteriori sviluppi in merito all’impegno di Draghi e alla sua risposta positiva nell’accettare l’incarico proposto da Mattarella, nel breve discorso tenutosi pubblicamente egli stesso ha prefissato alcuni propositi imprescindibili a cui farà fronte il nuovo governo. Fra questi primeggia quello di prestare una maggior attenzione ai “problemi quotidiani dei cittadini”.