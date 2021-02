Michela Quattrociocche ha mandato in estasi i suoi followers postando una foto meravigliosa sui social network.

Michela Quattrociocche è una donna bellissima e affascinante. La nativa di Roma venne scelta come protagonista femminile di ‘Scusa ma ti chiamo amore’ nel ruolo di Niki Cavalli. La classe 1988, nella sua carriera, ha preso parte a pellicole come ‘Natale a Beverly Hills’, ‘Una canzone per te’, ‘ Burraco fatale’.

Michela è particolarmente attiva sui social network: la 32enne ama pubblicare scatti in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. La romana, anche oggi, ha deliziato la sua platea con una foto mozzafiato: se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Michela Quattrociocche bellissima in primo piano: occhi meravigliosi