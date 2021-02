Omicidio Lepore: il corpo della donna è stato imbalsamato

Il corpo di Claudia Lepore, la donna barbaramente violentata e uccisa a Santo Domingo, è stato imbalsamato

E’ stato imbalsamato il corpo di Claudia Lepore, la donna cinquantanovenne originaria di Carpi che è stata brutalmente assassinata a Santo Domingo, dove si era trasferita da oltre un decennio.

In linea con le modalità della polizia mortuaria del posto, il corpo, dopo l’esame autoptico eseguito dalle autorità dominicane, è stato imbalsamato rendendo così impossibile avviare qualsiasi altra ispezione sulla salma da parte delle autorità italiane. Il pm ha disposto, così, la procedura di cremazione richiesta proprio dalla famiglia che ne attende le ceneri per celebrare le esequie.

Il corpo della Lepore, la donna uccisa a santo Domingo, è stato imbalsamato

Il corpo di Claudia Lepore, la donna originaria di Carpi, in provincia di Modena, è stato imbalsamato dalle autorità dominicane. Disattese le richieste della famiglia e dei legali nonché dell’Ambasciata italiana a Santo Domingo. Se ne voleva, infatti, preservare il corpo per effettuare, in Italia, una nuova autopsia. Le autorità locali hanno proceduto diversamente adducendo come motivazione le procedure della polizia mortuaria locali.

La pratica, tuttavia, ha compromesso la possibilità di poter effettuare qualsiasi altro controllo sulla salma. Lo riferiscono i legali Enrico Aimi e Giulia Giusti, gli avvocati della famiglia della vittima, che hanno provveduto a comunicarlo alla Procura della Repubblica di Roma.

Data l’impossibilità di poter procedere diversamente, la famiglia della vittima ha richiesto di avviare le procedure per la cremazione del corpo; si attende, dunque, l’arrivo in Italia delle ceneri di Claudia Lepore per poterne celebrare le esequie.

I legali e la famiglia della Lepore, comunque, restano basiti e sgomenti per la macabra pratica cui è stata sottoposta la salma.