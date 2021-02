La splendida attrice Oriana Sabatini pubblica due scatti su Instagram, con un make-up sensazionale: i fans hanno il cuore a mille!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

La Sabatini è incantevole con la scollatura vertiginosa ed un make-up sensazionale!

Il trucco è composto dagli occhi sui toni dell’azzurro e dalle labbra sui toni del rosa: le dona molto!

In circa un’ora i followers hanno apprezzato tantissimo i due scatti: più di 180.000 mi piace e 1000 commenti.

Tra i messaggi degli utenti leggiamo moltissimi complimenti, tra cui: “Sei una dea“, “Più perfetta no?“, “Meravigliosa“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oriana Sabatini, che spettacolo con il pancino fuori. La modella non smette mai di sedurre – FOTO

Confessione choc di Oriana Sabatini: “Forse sono bisessuale“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oriana Sabatini, fuori l’ombelico e non ti resta che sognare – FOTO

Oriana ha sorpreso i fans con una dichiarazione rilasciata su Instagram.

Una ragazza le ha chiesto se fosse bisessuale e lei ha risposto così: “Vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì”.

Già in passato però aveva parlato dell’argomento: “Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi“.

E ancora: “Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così, puoi innamorarti di chiunque”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Subito dopo però si fidanzò con il calciatore Dybala.