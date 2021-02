La bella showgirl Raffaella Fico condivide una foto su Instagram in cui appare nel riflesso di se stessa, stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico bellissima allo specchio appare il suo viso d’angelo due volte. Capelli indomabili ricci, labbra carnose e sguardo da cerbiatta. Nella didascalia scrive:”Buongiorno giornata di sole qui a Napoli oggi…non so dalla vostre parti il tempo com’è..io intanto approfitto e cerco di godermela a pieno..saluto tutti e vi auguro una buona giornata”. Il tempo sembra non passare per la showgirl, sempre in perfetta forma anche dopo la gravidanza.

Raffaella Fico a Tiki Taka rivela che potrebbe spogliarsi per il Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La showgirl grande tifosa del Napoli, sua città d’altronde aveva dichiarato tempo fa che se il Napoli avesse vinto lo scudetto si sarebbe spogliata. Chiambretti chiede se sarebbe disposta a farlo anche quest’anno, ma la Fico non sembra convinta anche se non lo esclude, dice “vediamo”. Certo renderebbe molti fan felici e in estasi per questo spogliarello. Infatti appena è entrata, dopo aver fatto la passerella Chiambretti scherza dicendo che la temperatura è salita e Graziani presente in studio dice “Io mi sto sentendo male”.

Certo la Fico ha senza ombra di dubbio il suo bel fascino. Le sue forme e lineamenti mediterranei fanno girare la testa. Nelle altre foto sul suo profilo la vediamo sempre impeccabile in vestiti diversi, tutti corti e attillati perché con delle forme così mica vorremmo nasconderle. Appare anche in lingerie per uno shooting ed è pazzesca. La bellezza che fece impazzire Mario Balotelli all’epoca e poi anche il figlio di Umberto Tozzi.