Gioco tra amici finisce male: ragazzino di 14 anni ricoverato in rianimazione

Un ragazzo di 14 anni, in provincia di Salerno, è finito in rianimazione con l’intestino perforato dopo un gioco tra amici con un compressore ad aria.

Un gioco tra ragazzi stava per culminare in tragedia. È accaduto in provincia di Salerno, dove nella serata di venerdì, un adolescente di 14 anni è finito in ospedale e per due giorni ha lottato tra la vita e la morte per via di un perforamento all’intestino. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si era messo a giocare in un garage con altri due amici, quando uno di questi avrebbe puntato la pistola di un compressore ad aria contro il 14enne colpendolo al fondoschiena. Tornato a casa, il giovane ha accusato dei dolori ed è stato portato in ospedale, dove è stato operato e fortunatamente adesso sarebbe fuori pericolo.

Un ragazzo di soli 14 anni si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 14enne venerdì scorso sarebbe andato a mangiare una pizza con due amici. Il gruppo di adolescenti, di età compresa tra i 12 ed i 14 anni, si è poi spostato in un garage dove hanno iniziato a giocare e scherzare tra loro. Uno dei due, però, ha impugnato la pistola di un compressore ad aria, che si utilizza per gonfiare i pneumatici delle auto, e lo ha puntato verso il 14enne colpendo al fondoschiena con un potente getto d’aria.

Accusando un forte dolore al ventre, il ragazzo è tornato a casa ed ha successivamente raccontato quanto accaduto ai genitori che lo hanno trasportato in ospedale. Qui i medici gli hanno riscontrato la perforazione dell’intestino e lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Fortunatamente, riporta Fanpage, dopo alcuni giorni, è arrivata la buona notizia: il giovane è fuori pericolo di vita, ma rimane ricoverato sotto osservazione nel reparto di rianimazione.

Sulla drammatica vicenda stanno indagando i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica esatta dei fatti di cui è stata informata la Procura dei Minori di Salerno.