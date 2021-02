Seno tonico: i migliori esercizi da fare a casa per un effetto da urlo

Il seno è senz’altro una parte del corpo difficile da rassodare. La bella notizia è che esistono in realtà degli esercizi specifici per avere un effetto super push-up. Si tratta di esercizi facili da poter fare a casa. Scopriamoli.

Il seno, essendo un organo e non un muscolo, è una parte del corpo sicuramente più difficile da tonificare.

Difficile ma non impossibile. E questo perché si può rassodare agendo direttamente sui muscoli in cui è appoggiato, ossia: i muscoli del grande pettorale.

In questo modo potrai rassodare molto il seno, dandogli sia maggior volume che maggior sostegno. Risulta molto importante infatti, con il passare degli anni, garantirsi un effetto push-up per non cedere alla tanto odiata “forza di gravità”.

Si tratta di esercizi molto semplici che occuperanno pochissimo del tuo tempo e che possono essere eseguiti a casa. Scopriamoli nel dettaglio.

I migliori esercizi per rassodare il seno

Push up. Partiamo con questo esercizio fondamentale per rassodare il tuo seno. Parti a pancia in giù con i palmi a terra alla stessa altezza delle tue ascelle. Da questa posizione fai forza sulle braccia fino alla completa distensione. Successivamente fletti le braccia tornando alla posizione di partenza. Tutti i movimenti devono essere eseguiti lentamente. La schiena e le gambe dovranno rimanere ben ferme durante tutta la durata dell’esercizio. Se sei alle prime armi, puoi piegare le gambe per facilitare la flessione.

Burpees. Si tratta di un esercizio tipico dell’allenamento a corpo libero. Parti dalla posizione del push up. Da qui, fai un primo piccolo salto per piegare le gambe e poi un altro salto per distenderle completamente in alto. Continua alternando salti e flessioni del push up.

Spinte con manubri. Prendi due manubri da 2 o 3 kg. Siediti con le mani all’altezza delle orecchie. Da questa posizione spingi in alto le braccia fino a far sfiorare i due manubri. Ritorna poi alla posizione iniziale e ripeti l’esercizio.

Prevenire è sempre meglio che curare. Proprio per questo motivo, se vuoi evitare di fare i conti in futuro con un seno poco tonico, impegnati ora. Si tratta di esercizi davvero molto semplici e veloci che puoi inserire nei tuoi allenamenti settimanali. Pronta per l’effetto push-up?