Serena Garitta, superlativa in minigonna rosa. Che gambe chilometriche – FOTO

Non si smentisce mai Serena Garitta che ancora una volta colpisce i fan con un look da bambolina, minigonna inguinale e cosce sensuali

I follower su Instagram di Serena Garitta sono ormai 327mila e la seguono con grande ammirazione anche oggi che è diventata mamma e conduce una vita tra la palestra, opinionista in diverse trasmissioni come La Vita in diretta, Pomeriggio Cinque e lo stesso GF.

Oggi ha 42 anni ed è fidanzata (e innamoratissima) con il tennista Nicolò Ancona, di 10 anni più giovane di lei ma questo aspetto non ha mai condizionato la loro storia, tanto che i due hanno avuto anche un figlio, Renzo.

Serena Garitta, seduta sulla sedia è un fascio di sensualità

Ieri Serena Garitta è stata ospite insieme a Giovanni Ciacci e Cecilia Capriotti a Pomeriggio Cinque, sulla cui pagina Instagram è stato pubblicato questa presentazione: “Scusate ma…oggi abbiamo le Spice Girls a #Pomeriggio5! Ah no, sono @ceciliacapriottichic, @serenupi e @giovanniciacci! 🤍💖💙 #cabinarossa”.

Serena si è presentata in studio con giacca e minigonna rosa fluo in maglia accompagnate da un paio di decolleté vertiginose. Nello scatto che ha condiviso direttamente dal backstage la vediamo seduta con le gambe accavallate mentre si sorregge i capelli freschi di piega, anche grazie alle scarpe carne sembra abbia le bambe chilometriche e sinuosissime.

I fan sono andati subito in delirio per lei e l’hanno premiata con moltissimi like, “Bella, divertente, solare, di una simpatia rara🍀”, “Splendida 🌸🌟🤍…come sempre…😘”