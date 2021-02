Sergio Muniz, da poco papà: “Felice ma disoccupato”

La nostra intervista a Sergio Muniz che alle telecamere di YesLife si è raccontato a 360 gradi tra famiglia e lavoro

Viene dalla Spagna ma ha scelto l’Italia come Paese adottivo ormai da più di 20 anni. Modello, cantante, attore, performer bello come il sole. Lui è Sergio Muniz che abbiamo conosciuto in tv come vincitore dell’Isola dei Famosi nella seconda edizione del programma condotto da Simona Ventura.

Da allora il pubblico lo ha imparato a conoscere ed amare. Lo ha portato alla vittoria con il 75% delle preferenze e non lo ha più abbandonato. Lo abbiamo visto in diverse fiction di successo come Caterina e le sue figlie 2 o in Squadra antimafia – Palermo oggi 3, in teatro e solo qualche mese fa si è cimentato con la spumeggiante esperienza di Tale e Quale Show.

È diventato papà da pochi giorni del piccolo Yari che lo ha definito il dono più grande. Di questa bellissima gioia e della sua carriera Sergio ha parlato con noi di YesLife.

Chi è Sergio Muniz oggi, raccontacelo

Un disoccupato visto che prevalentemente faccio teatro e da un bel po’ lavorativamente non si fa niente. Un papà molto felice perché sono diventato papà da poco, un uomo di 45 anni che prova a fare il meglio che può dentro queste difficoltà.

Da poco diventato papà, tre aggettivi per descrivere questo momento

Non credo sia possibile, non saprei come definirlo. È una grandissima responsabilità, lo senti subito, è un qualcosa che dà senso a tante cose nella vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Múñiz Llorente (@sergiomunizllorente)

La prima cosa che hai pensato quando hai stretto tuo figlio tra le braccia

Meraviglia

Hai affrontato la sfida di Tale e Quale Show, per te vinta o persa?

Io sono molto contento, non avevo molto aspettative su me stesso visto che non sono un cantante professionista però c’erano a competere dei talenti stratosferici e mi sono difeso, sono orgoglioso di me stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Múñiz Llorente (@sergiomunizllorente)

Dalla Spagna all’Italia, cosa rappresenta per te il Bel Paese?

Un Paese meraviglioso, che adoro e che amo e quindi ogni tanto mi fa arrabbiare perché ha delle potenzialità enormi buttate al cesso per colpa di una gestione sbagliata.

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Sergio Muniz guarda il video:

