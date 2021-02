Silvia Toffanin e Maria De Filippi, il filo che le lega e che nessuno conosce

Silvia Toffanin e Maria De Filippi, un legame speciale che va oltre il lavoro e riguarda la loro vita privata, ecco di cosa si tratta

Sono due grandi signore della televisione italiana e precisamente due diamanti di Mediaset. Una con grande esperienza alle spalle e l’altra più giovane ma apprezzata e seguitissima. Si tratta di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Maria non ha bisogno di molte presentazioni, presenza fissa nei palinsesti Mediaset gestiti dal compagno di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del Gruppo oltre c he azionista di Fininvest, la holding di famiglia che controlla proprio le reti pubbliche.

La Toffanin la vediamo sempre al sabato con il suo Verissimo al quale è al timone da moltissimi anni, riservatissima, piena di classe ed eleganza, sempre pronta ad accogliere tutti nel suo salotto.

La De Filippi è la regina della televisione italiana, tutto ciò che tocca luccica. Ma sapete che tra di loro c’è un legame speciale? E non è di certo il fatto che lavorino a Mediaset, si tratta di questioni private.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi, ecco cosa le lega

Silvia Toffanin e Maria De Filippi legate nella vita privata. Tra di loro, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un legame speciale e importante che riguarda la loro famiglia.

Maria de Filippi e Costanzo sono genitori di Gabriele che hanno adottato quando lui era solo un bambino. È lui l’anello di congiunzione tra le due presentatrici.

Pare, infatti, che il giovane che ha trent’anni e che lavora per Witty, il portale multimediale della Fascino, la società fondata da Maria De Filippi, sia fidanzato con una stretta parente della Toffanin.

Si tratterebbe della cugina della compagna di Pier Silvio Berlusconi, Francesca Quattrini, una giovane 20enne che vive a Roma e frequenta l’istituto europeo di design. Ecco che così le due famiglie, se la voce viene confermata, si trovano ad avere un legame speciale.