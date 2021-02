Storie Italiane, Eleonora Daniele allibita: “Minacciata di morte”

Eleonora Daniele sotto choc nel suo programma. Racconta la storia di una influencer che ha subito il furto di identità

Eleonora Daniele ogni giorno arriva nelle nostre case con il suo programma di informazione mattutino, Storie Italiane, che arriva puntuale su Rai 1 dopo Uno Mattina. Tanti i temi che la giornalista tocca, dallo spettacolo alla cronaca senza mai stancarsi di fare anche denuncia.

E lunedì ha parlato delle insidie del web e di quello che può capitare al giorno d’oggi. Furti di identità e le mille trappole che internet e la rete possono riservare. Servono sempre mille occhi per non cadere nei tranelli dei truffatori, degli hacker e degli hater. Tutto questo per raccontare la storia di dell’influencer Stefania Marchionna.

“Stefania è un’amica di Storie Italiane. Di recente è caduta nella trappola di un pirata informatico che si è insinuato nei suoi profili social” ha spiegato la conduttrice.

Storie Italiane, Eleonora Daniele racconta la storia di Stefania Marchionna

Un episodio che ha lasciato Eleonora Daniele senza parole. Allibita la conduttrice di Storie Italiane mentre raccontava ai telespettatori il fatto e ha spiegato: “è stata minacciata di morte” facendo riferimento alla storia di Stefania Marchionna.

È scesa nei particolari la Daniele spiegando al pubblico che il pirata informatico che ha “attaccato” l’influencer si è spacciato per un calciatore “ma si è spinto oltre perché è arrivato a fare minacce di morte”, ha raccontato la Daniele.

La Marchionna non vive più serena perché le minacce per lei sono andate avanti. Il pirata informatico gli ha detto di essere molto interessato a lei. Talmente tanto da “voler controllare tutto, dai miei profili social alle mie carte di credito. Ovviamente non gli ho creduto e mi sono subito rivolta alla polizia postale”, ha spiegato.

Ma per lei le minacce sono state forti: foto di dove abita, del luogo di lavoro della mamma e della sorella. “Mi ha anche ricattata facendo dei fotomontaggi in cui apparivo nuda” ha rivelato.

Presente in studio tra gli ospiti anche Emanuela Folliero che ha confessato di aver vissuto, tempo fa un’esperienza simile.