Tonico al Tè verde, rimedio casalingo per la detersione quotidiana – VIDEO

Tonico al tè verde, un vero toccasana per la detersione quotidiana. Prepararlo in casa è davvero semplicissimo.

Il tè verde è una bevanda dalle mille proprietà benefiche e questo lo sanno tutti. Quello che invece non si sa o comunque è meno diffuso è che il tè verde è un alleato anche per la bellezza, usandolo per la beauty routine garantisce un viso pulito e più sano. Maschera, crema idrante, sono tanti modi in cui si può usare la bustine del tè. Se invece si richiede un prodotto fresco che possa essere utilizzato tutti i giorni per la propria detersione, la soluzione ideale è creare un tonico per il viso al tè verde. I passaggi sono davvero semplici da seguire e richiede pochissimi ingredienti, alla portata di tutti. Basta guardare bene dentro la dispensa della cucina.

Tonico per il viso al tè verde: procedimento

Preparare un tonico al tè verde in casa è davvero semplice. Ecco gli ingredienti necessari:

tè verde (1 bustina)

acqua bollente (1 bicchiere)

succo di limone (q.b.)

aceto di mele (1 cucchiaino)

Portare ad ebollizione l’acqua e lasciare in infusione la bustina di tè per 3-5 minuti (seguire le indicazioni riportate sulla confezione). Al liquido ottenuto, aggiungere il succo di limone ed il cucchiaino di aceto di mele. Agitare bene per rendere il liquido omogeneo e riporre in frigorifero per prenderlo al momento della detersione quotidiana. Ovviamente il tonico, non avendo conservanti al suo interno, va usato entro la settimana di preparazione. Applicato sulla pelle con apposito dischetto di cotone, principalmente lungo la zona T (fronte e naso) che solitamente è la zona più grassa del viso. La mattina e la sera prima di andare a letto. La pelle apparirà purificata e più luminosa.

Se dovesse mancare in casa l’aceto di mele non è un problema, è sufficiente il tè verde con il succo di limone.

MARIA LONGO

