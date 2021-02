Un uomo di 44 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso.

In un tragico incidente stradale avvenuto a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, nella serata di ieri, un uomo di 44 anni ha perso la vita. La vittima era alla guida di un’auto che si è schiantata contro un cordolo a bordo della carreggiata e successivamente si è ribaltata. Nell’impatto, l’automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura che lo ha schiacciato. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno soccorso il 44enne e lo hanno trasportato in ospedale, dove purtroppo i medici poco dopo hanno dichiarato il decesso.

Udine, terribile incidente stradale nella serata di ieri: uomo di 44 anni perde la vita

Un uomo è deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale, avvenuto ieri sera, martedì 2 febbraio, a Cividale del Friuli, comune in provincia di Udine, nei pressi del ponte nuovo della cittadina. La vittima è Rolant Deffenu, 44 enne residente a Cividale. Stando a quanto riporta la redazione di Udine Today, Deffenu era alla guida della sua Peugeot, quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un cordolo a bordo della carreggiata. Nell’impatto, la vettura si è ribaltata sbalzando fuori dall’abitacolo il conducente schiacciandolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno liberato il 44enne dalle lamiere affidandolo alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Qui, purtroppo, riporta Udine Today, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita dichiarando, poco dopo l’arrivo al nosocomio, il decesso della vittima.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per verificare le cause che hanno provocato lo schianto costato la vita al 44enne.