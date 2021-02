Un Posto al Sole anticipazioni 3 febbraio: Silvia e Michele in crisi. Negli ultimi giorni sono tornati a rivivere l’incubo dell’aggressione che hanno subito a novembre

Una proposta a sorpresa fatta a Silvia rischia di mettere ancora di più in crisi il suo rapporto con Michele. I due sono tornati a scontrarsi quando nella loro vita si è interfacciato nuovamente il ricordo dell’aggressione che hanno subito a novembre mentre erano in viaggio verso Indaca per andare a trovare Teresa.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Roberto insospettito da Lara

Lara e Roberto si sono avvicinati tantissimo nell’ultimo periodo e lei in un certo senso ha colmato nella sua vita il vuoto lasciato da Marina. Dopo questo addio, Lara è finalmente riuscita ad immischiarsi nel lavoro di Roberto e la sua eccessiva intraprendenza comincerà ad insospettire il nostro Ferri, ma non solo lui. Anche qualcun altro dovrà fare i conti con un po’ di dubbi che questo nuovo arrivo nella società porterà.

Salvatore è sempre più sospettoso nei confronti del suo fidanzato Bruno, che non ha intenzione di invitarlo a casa sua. Dopo l’ennesimo invito saltato all’ultimo secondo, Bice spinge suo fratello ad indagare e vederci chiaro. Finalmente Salvatore scoprirà cosa il suo fidanzato ha da nascondergli?