Uomini e Donne, chi sono e cosa fanno i due nuovi tronisti uomini

Sono stati presentati al pubblico i due nuovi tronisti di Uomini e Donne: chi sono e cosa fanno Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny

Per Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny sta per iniziare una nuova avventura sul trono di Uomini e Donne. Due ragazzi giovanissimi che hanno deciso di rivolgersi alla trasmissione di Maria De Filippi per trovare l’amore e che hanno raccontato le loro storie attraverso una clip di presentazione. Due ragazzi differenti ma che hanno in comune l’obbiettivo di trovare la ragazza che possa regalarli serenità e sicurezza, dopo alcune delusioni passate. Ma scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Massimiliano e Giacomo, i due nuovi tronisti di Uomini e Donne

Massimiliano ha 20 anni, viene da Anzio e con la sua folta chioma bionda e gli occhi azzurri è pronto a fare strage di cuori. Nonostante la sua giovanissima età Massimiliano si è trovato costretto a raggiungere la maturità prima di alcuni suoi coetanei. A 13 anni ha dovuto affrontare l’abbandono del padre che ha lasciato la sua famiglia in grave difficoltà. “Ci siamo trovati a fare la fila alla Caritas per mangiare” -racconta- “È stata l’esperienza che più mi ha formato“. Per questo motivo Massimiliano si è sempre dato da fare per tentare di aiutare la madre e la sorella. Ha fatto il barista, il muratore, mentre ora lavora come carrozziere. Decide di partecipare a Uomini e Donne per trovare una ragazza “onesta e sincera” e che possa regalargli la tanto ricercata spensieratezza.

Accanto a lui ci sarà Giacomo, 25 anni, che di professione fa il videomaker. Appassionato di cinema fin da quando era un bambino, al momento si occupa di spot pubblicitari e filmati per matrimonio. Sogna in grande, nel lavoro e nella vita. È alla ricerca di una ragazza semplice per cui perdere la testa. “Ho sempre odiato l’apparenza fine a se stessa“, dichiara. Per lui infatti sono altre le cose importanti, come l’amicizia alla quale dà molto valore.

Si descrive come una persona all’occorrenza socievole ma con un animo fondamentalmente timido. Si racconta anche attraverso i suoi tatuaggi, che disegna personalmente, e ammette di avere fin troppe sfaccettature. “Vivo di contrasti e contraddizioni“, racconta nella clip di presentazione.

Per Massimiliano e Giacomo l’avventura sta per iniziare, riusciranno a trovare la ragazza giusta per loro?