Valentina Ferragni, breve trasferta fiorentina per lavoro. Che spettacolo in riva al fiume – FOTO

La piccola di casa Ferragni è volata a Firenze per lavoro, Valentina e Luca si sono concessi però una pausa ghiotta in riva all’Arno

Valentina Ferragni ha da poco festeggiato i 28 anni, non è più una bambina, anzi è ormai a tutti gli effetti imprenditrice di sé stessa, soprattutto dopo il lancio della sua collezione di orecchini “Valentina Ferragni Studio”, una capsule collection che stiamo vedendo in questi mesi ai lobi delle maggiori influencer del web.

Anche la sua vita privata va a gonfie vele, la storia d’amore con il fidanzato Luca Vezil va avanti da dieci anni e da diverso tempo vivono anche insieme in un appartamento a Milano.

Valentina Ferragni, “February 2nd in Firenze 💕”

E proprio con Luca ieri è partita direzione Firenze dove vengono realizzati i suoi gioielli, che come lei stessa ha definito, “Sono 100% made in Toscana”. 48 ore in cui i due devono incontrare produttori, negozi, e tutti i componenti della catena di produzione del brand che l’ha lanciata come imprenditrice.

Valentina ed il fidanzato però non hanno potuto fare una sosta a Ponte Vecchio per gustare una buona schiacciata fiorentina, seduti lungo il fiume mentre assaporano anche un tiepido sole invernale che però scalda i volti e il cuore.

Valentina ci ha mostrato nelle sue stories anche dove hanno alloggiato nella notte, ovvero al Four Seasons Hotel Firenze, bellissimo palazzo nel cuore della città costruito nel 1450 e poi diventato nei secoli seguenti sede di diverse famiglie nobiliari della città. Sontuosissima la loro camera da letto, con il soffitto dipinto con putti alati e tappezzerie da film colossal.