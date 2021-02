Alberto Matano, spunta un commento che manda i fan in visibilio

La conduttrice Andrea Delogu pubblica su Instagram una foto sexy e il collega Matano apprezza lo scatto con un commento molto diretto

Andrea Delogu è una delle conduttrici e speaker emergenti migliori in Italia in questo momento. Il suo salto di qualità lo ha fatto l’estate scorsa quando con Marcello Masi ha condotto “La Vita in diretta” facendo emergere un carattere solare e autoironico che pochi conoscevano. Tanti suoi follower sperano che anche quest’anno la Rai replichi la scelta per l’ottimo seguito che i due hanno creato in termini di share.

Andrea Delogu inoltre in questi giorni è al centro delle cronache per la sua presunta separazione da Francesco Montanari dopo quasi cinque anni di matrimonio, la notizia arriva da Dagospia ma i due non hanno ancora ufficializzato la cosa.

Andrea Delogu, sotto la felpa niente: il commento “piccante” di Alberto Matano

Andrea Delogu saluta in romagnolo i suoi follower con un secco “At salùt“, condividendo uno scatto decisamente per niente volgare in cui si vede lei in versione acqua e sapone mentre indossa una felpa over rossa del Basket Rimini. La conduttrice si fotografa allo specchio nella nuova casa dove si è trasferita da poco dopo la separazione dal marito e attore Francesco Montanari.

Sembra che sotto la felpa non si sia niente, o meglio non si vedono gli slip vista l’ampiezza dell’indumento, ma poco è bastato per scaldare gli animi sia della squadra di pallacanestro riminese che l’ha invita al palazzetto per la prossima partita, ma anche di moltissimi altri amici e follower.

Fra i tanti complimenti ha però colpito l’attenzione quello del famoso collega Rai Alberto Matano. Il conduttore di solito non si prodiga mai a commenti tanto spinti o assertivi verso foto o post di conoscenti ma stavolta ha fatto un’eccezione e si è lasciato scappare un piccante “Figa” con annesso cuoricino. “Tu meraviglioso” risponde la Delogu, quasi a celare una complicità nascosta tra i due.