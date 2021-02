Alessandro Amoroso, la proposta di Emma Marrone e Sanremo

Le dichiarazioni di Alessandra Amoroso sulla proposta di Emma Marrone e le risposte sul Festival di Sanremo

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sono unite per una collaborazione stellare, “Pezzo di cuore”, lasciando sbalorditi e felici i numerosissimi fan di entrambe. Un brano sincero e profondo, nato da una vicendevole partecipazione, che è stato coltivato con amore e spontaneità.

Due artiste, due amiche, due donne fortissime, che si sono guardate dentro e hanno tirato fuori una perla, creando qualcosa di positivo in un momento di collettiva difficoltà. E arrivano le dichiarazioni dell’Amoroso a spiegare la proposta di Emma, senza tralasciare l’eventualità Sanremo.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone

Stessa splendida regione di nascita, stessa partenza dallo studio di Amici, entrambe una grande personalità: tanti gli aspetti in comune tra le due cantanti. Ma la vera carta vincente della collaborazione in “Pezzo di cuore“, è la loro diversità che si fonda per dare vita a qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato.

L’idea è partita da Emma Marrone mentre ricopriva il ruolo di giudice a X Factor. La racconta come una spinta istintiva che l’ha portata a contattare Alessandra Amoroso per creare qualcosa di bello insieme. Le dichiarazioni dell’Amoroso spiegano come sia stato inevitabile per lei accettare la proposta, che è arrivata nel momento giusto, accolta con enorme entusiasmo.

Si sono appoggiate, aiutate, lavorando insieme con unità e il risultato trasmette l’urgenza emotiva dal quale è connotato. Un brano che sarebbe stato perfetto nella scaletta del Festival di Sanremo, e in molti si sono chiesti la motivazione della loro mancata partecipazione. La risposta risiede proprio nella natura istintiva del progetto, che è stato realizzato quando ormai erano già decisi i nomi dei concorrenti.

Ma non è troppo tardi per presenziare come ospiti speciali, la cantante salentina chiarisce la loro posizione in merito a Vero TV: “celebrare la mia amicizia con Emma su quel palco sarebbe un onore“. Non è quindi da escludere la possibilità di vederle a Sanremo, che potrebbe acquisire valore nell’ospitare insieme due cantanti di così elevato spessore.

Il luogo ideale per dare espressione alla loro fusione artistica, trasmettendo nel contempo il valore dell’amicizia e della canzone italiana.