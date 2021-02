Alessia Prete, la serie di FOTO e la bellezza disarmante. Pazzesca

Uno scatto non bastava, Alessia Prete si è mostrata quadruplicata sui social con dei primi piani da urlo che hanno fatto impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

I suoi follower crescono vertiginosamente sui social e la popolarità della modella e influencer Alessia Prete decolla con loro. Classe 1995, Alessia nasce in provincia di Torino e partecipa a Miss Italia 2016, dove vince la fascia “Miss Sorriso” e “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Questa esperienza le consente di lavorare come modella e ha la possibilità di viaggiare molto e collaborare con molte aziende di moda. Nel 2018 entra come concorrente nella casa del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE -> Aida Yespica, lingua ai follower e fisico invidiabile, è uno spettacolo- FOTO

Alessia Prete ammalia tutti con quattro scatti su Instagram: quale scegliere?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele indemoniata si scaglia contro la Parietti: il retroscena

“Data la quantità̀ di messaggi ricevuti, non potevo che accettare il vostro consiglio e pubblicare questo collage ⭐️ a breve avrò nuovi prodotti make-up da mostrarvi, non vedo l’ora! 🤩” scrive Alessia a margine del pick collage di quattro foto che la ritraggono allo specchio. Solo qualche giorno fa infatti aveva pubblicato un breve reel in cui ironizzava su come la vedeva il suo specchio dal lunedì al venerdì e poi il fine settimana.

Se prima si mostrava stanca e struccata, nella seconda parte del video la si vede splendida con un trucco pazzesco e grintoso, occhi e labbra in primo piano come anche il suo meraviglioso decolleté florido.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

Si trattava di una sponsorizzata per un brand di cosmetici, l’effetto si Alessia però è stato raggiunto: i fan sono letteralmente impazziti per lei, non sanno più quale foto scegliere di lei, capelli raccolti, posa frontale, laterale, primissimo piano. Oltre 7mila like per lei in poche ore e commenti davvero entusiasti per lei che si è mostrata ancora una volta divina.