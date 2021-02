Anna Tatangelo, Gigi “tradito” e quei pianti mancati per essere forte

Anna Tatangelo e la sua nuova vita. Le tappe saltate, i cambi e il suo essere forte per amore del figlio. Ecco la nuova donna

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo erano una di quelle coppie che hanno fatto sognare e hanno diviso. Fin dall’inizio la loro relazione non era stata presa di buon occhio da chi vedeva nella cantante di Sora solo un’arrivista che voleva approfittare del cantante napoletano per fare carriera.

Poi si è dimostrato invece quanto il loro amore fosse vero e forte. Sono stati insieme per dieci lunghi anni e hanno dato vita al loro amore più grande, il figlio Andrea. I due ora non stanno insieme da tempo ma i motivi della loro rottura non sono stati mai rivelati e poco o nulla si sa sul perché tra di loro sia finita.

Gigi però in una puntata di Da noi a ruota libera ha rivelato di essere stato tradito ma senza fare nomi e specificare situazioni e in molti hanno pensato che il riferimento potesse essere proprio alla sua Anna.

Anna Tatangelo e le tappe saltate: la tristezza della sera

“Io mi ritengo un individuo molto generoso e uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito”. Questa la frase che ha scatenato i rumors su un possibile tradimento di Anna Tatangelo nei confronti di Gigi D’Alessio. Sarà davvero così? Il cantante ha messo la pulce nell’orecchio.

Ora che lei non vive più con il suo compagno pare che non ci sia spazio però per altri uomini nella sua vita se non per suo figlio Andrea. Cambiamenti importanti per la cantante che in una intervista non ha nascosto come nella sua vita abbia saltato alcune tappe che comunemente le ragazze seguono.

“Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche” ha raccontato Anna che ora si trova a vivere un nuovo momento che per la sua giovane età è comunque importante.

“Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio – ha ammesso – Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”.