Anna Tatangelo, tris di SCATTI da infarto, il décolleté esplode

Il videoclip di “Guapo”, singolo che Anna Tatangelo ha interpretato insieme a Geolier, ha raggiunto quota 15 milioni di visualizzazioni. La cantante, felicissima del risultato ottenuto, ha deciso di omaggiare i fan con un tris di scatti sensazionale. “15MLN di volte GRAZIE!!!“, ha scritto l’artista nella didascalia, non mancando di esibire tutta la propria sensualità. Nelle immagini, Anna indossa un top striminzito color nero, che valorizza il generoso décolleté. I followers sono corsi a complimentarsi con la loro beniamina. “Hai spaccato tutto con Guapo“, “Sei molto brava“, scrivono sotto alle foto.

Il Cantante Mascherato, Anna Tatangelo è la farfalla? Gli indizi

“Mi evolvo e mi trasformo. Non sono vanitosa, ma sono consapevole di essere bella“: con questa descrizione, il personaggio della “Farfalla” si è presentato al pubblico de “Il Cantante Mascherato”. La giuria, chiamata ad esprimersi su chi si nasconda dietro le varie sagome, ha avanzato diverse ipotesi. Dopo i nomi di Silvia Mezzanotte e Antonella Ruggiero, ex componenti dei Mattia Bazar, sui social spunta il nome di Anna Tatangelo.

Secondo gli utenti, gli indizi forniti dalla Farfalla coinciderebbero con il profilo della cantante, come pure l’aspetto estetico. Dietro la maschera, infatti, si nasconde senza dubbio un corpo slanciato e longilineo, come quello dell’ex di Gigi D’Alessio. L’attrice Serena Rossi, ospite de “La vita in diretta”, ha avanzato le proprie considerazioni a riguardo.

Secondo quest’ultima, sarebbe troppo scontato se a nascondersi dietro la maschera fosse proprio Anna Tatangelo. Piuttosto, la Rossi ha ipotizzato un nome che ha spiazzato tutti: quello della conduttrice Francesca Fialdini.