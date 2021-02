Barbara D’Urso e l’atto inaspettato che nessuno dimenticherà – FOTO

Barbara D’Urso stupisce tutti con un post che nessuno avrebbe mai immaginato. Una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso ne combina sempre una della sue. Come sappiamo forse non c’è conduttrice più discussa di lei. Amata e odiata nello stesso tempo, trova sempre il modo di far parlare di lei, in modo studiato ma spesso anche inconsapevole.

Quello che succede nelle sue trasmissioni dona poi modo di parlare di lei e dei suoi ospiti, per non tralasciare i social ed i suoi post. Barbara ogni tanto ci mostra qualcosa della sua vita privata, blindatissima al gossip per altro, e qualche altra volta ci dona degli scatti dei suoi outfit prima della puntata o di alcuni set fotografici. In ogni caso il suo lavoro è sempre al primo posto, dopo la sua famiglia ovviamente.

Non dimentichiamoci che lei lo dice ogni volta a chiusura delle sue trasmissioni, “il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro”. E proprio i suoi figli ha sempre cercato di proteggere e preservare dal gossip, dalle copertine, dalle voci.

Loro che hanno scelto di vivere una vita fuori dai riflettori non amano essere “mostrati” ed indimenticabile è la battaglia che la conduttrice ha fatto contro Fabrizio Corona per aver sbattuto in prima pagina la foto di suo figlio che si faceva uno spinello.

Barbara D’Urso sorprende, quella foto inedita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Ma questa volta Barbarella ha stupito tutti. Ha aperto la scatola dei ricordi e ha tolto fuori una bellissima foto del passato. Un gesto inaspettato che lasciato tutti senza parole e che nessuno dimenticherà, c’è da dirlo.

Barbara D’Urso ha deciso ha deciso di aprire leggermente le porte della sua vita privata e ha pubblicato una foto di famiglia che la vede insieme al suo ex marito e i suoi due figli. Una chicca rara che la regina degli ascolti di Mediaset ha regalato a tutti i suoi fan.

Una sorpresa inaudita per chi la segue e sa come la pensa, ma anche una grande dedica d’amore ai figli, ma non solo. “La felicità ❤️❤️❤️❤️ #gliamoridellamiavita” scrive a corredo del post la conduttrice ed il messaggio è chiaro ed esplicito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il riferimento è anche a Mauro Berardi, il suo ex marito con il quale pare che i rapporti ora non siano dei migliori ma resta per Barbara pur sempre l’uomo della sua vita.