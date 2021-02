Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors

Can Yaman e Diletta Leotta escono finalmente allo scoperto: la foto postata dall’attore non lascia spazio a dubbi

Dopo i rumors circolati nel corso delle precedenti settimane, la situazione tra Can Yaman e Diletta Leotta si fa improvvisamente chiara. L’attore turco, con un gesto inaspettato, ha confermato la propria liaison con la giornalista sportiva, lasciando i fan di stucco. Più di una volta, i due sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti intimi. Tutto lasciava presupporre che, fra il bel modello e la Leotta, fosse sbocciato l’amore. Soltanto pochi minuti fa, Yaman ha deciso di fare chiarezza, rivelando una volta per tutte quali siano i loro rapporti.

Can Yaman e Diletta Leotta, arriva la conferma di lui: è amore

Dopo settimane di pettegolezzi e foto scottanti, è arrivato il gesto eclatante da parte di Can Yaman. L’attore turco, postando uno scatto assieme alla bellissima giornalista, ha confermato la liaison amorosa di cui tutti stanno parlando. “Coppia pericolosa“, ha scritto il bel modello, taggando la sua amata Diletta.

I due, pizzicati più volte dai paparazzi nelle scorse settimane, sembrano decisi a vivere alla luce del sole il loro amore. La Leotta, che si lasciò con Daniele Scardina durante l’estate, è pronta rimettersi in gioco con il bell’attore. I fan, di fronte alla foto postata da Yaman, non hanno saputo trattenere l’emozione.

Lo scatto, in breve tempo, ha conquistato ben 374mila likes. Diletta e Can sono senza dubbio la coppia dell’anno, ed i followers non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli della loro storia d’amore.