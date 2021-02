Un uomo è ancora ricercato dai carabinieri dopo essere fuggito in seguito ad un incidente avvenuto ieri sera sulla statale Appia a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta.

In un terribile incidente stradale sulla statale Appia a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, un uomo di 59 anni ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, intorno alle 20 di ieri, la vittima viaggiava a bordo della sua auto, quando improvvisamente un’altra vettura lo ha investito facendolo finire fuori strada. Dopo l’impatto il conducente che ha colpito l’auto del 61enne è sceso ed è fuggito a piedi non prestando soccorso all’altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigli del fuoco ed i carabinieri.

Caserta, investe un uomo in auto e fugge a piedi: ricercato dai carabinieri pirata della strada

Ha investito con la sua auto un’altra vettura ed è poi fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. È accaduto nella serata di ieri, mercoledì 3 febbraio, lungo la statale Appia nel territorio di Pignataro Maggiore, comune in provincia di Caserta. Stando a quanto riporta la redazione di Caserta News, un uomo a bordo di una Alfa Romeo 156 si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Punto alla guida della quale vi era un 59enne originario di Mondragone. La Punto, dopo il violento impatto è finita fuori dalla carreggiata, dove è stata notata da alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma purtroppo per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista estratto dalle lamiere dai pompieri.

Il conducente dell’Alfa Romeo, riporta Caserta News, dopo lo scontro ha abbandonato l’auto sulla strada ed è fuggito a piedi ed è tuttora ricercato dai carabinieri giunti sul posto per i rilievi, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dai primi riscontri, riferisce Caserta News, pare che l’incidente sia avvenuto in seguito ad un sorpasso azzardato.