Caterina Balivo è tornata in televisione, vi piace il suo nuovo programma? Su Instagram si lascia andare a pose osé, splendida

E’ tornata ed ora non si ferma più. Dopo quasi un anno di pausa e lontano dai riflettori ha deciso di scendere in pista con un nuovo programma. Si chiama Il cavaliere mascherato e insieme a Milly Carlucci non vede l’ora di emozionare il pubblico nel corso delle puntate. Stiamo parlando di Caterina Balivo, la conduttrice che con il suo charme è riuscita a conquistare gli italiani che sono diventati i suoi primi fan. Su Instagram quasi un milione e mezzo di follower la segue e non aspetta altro che commentare le sue foto.

Caterina Balivo: “Sono tornata”, ma come?

Nonostante sia stata lontana dalla televisione, la Balivo ha condiviso molti momenti della sua vita con i fan che la supportano e la seguono ovunque. Infatti il suo profilo Instagram è pieno di foto e video che la riprendono nel tempo libero e insieme alla sua famiglia. Per lei stare a casa ha significato soprattutto essere accanto ai suoi figli e a suo marito. Oggi è pronta per una nuova avventura, è tornata alla Rai per vivere una magnifica esperienza. Nell’attesa della prossima puntata di Il cavaliere mascherato, la Balivo si lascia fotografare e intervistare dal settimanale Oggi dove confida le sue decisioni.

“Sono tornata” è il titolo della copertina e si mostra con un vestito scintillante e un sorriso brillante. L’altra foto è ancora più osé, le sue gambe in primo piano lasciano fantasticare i fan che impazziscono.