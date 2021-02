Cecilia Rodriguez veste i panni della studentessa ed il risultato è di una bellezza sconvolgente, poi il segreto sotto la gonna.

La sorellina della nota showgirl di origini argentine, Cecilia Rodriguez, appare tra le strade di una Milano gialla per le autorità e vagamente arancio per lo sfondo alla sue spalle. Un colore che però stavolta non parla di preoccupazione, ma di leggerezza. Oltre a quest’ultima, nel contenuto appena condiviso su Instagram, vi è un grande quantitativo di bellezza che sembra divenire il soggetto principale dello scatto. Un’avvenenza che trasforma Cecilia da influencer, e personaggio attivo nel mondo dello spettacolo, a meravigliosa studentessa.

Cecilia Rodriguez e il segreto di bellezza nelle sue irresistibili calzette

Gonna grigia a balze e si parte per una passeggiata in tenera compagnia della sua simpatica cagnolina. “Mmmmm innamorata di queste calze, e sempre di più della mia aspi 🤍” sono le parole riportate nella didascalia della soleggiata istantanea di Cecilia.

Ebbene le calze in tinta nera, ricamate e firmate dal brand italiano GoldenPoint, sembra che siano state create appositamente per essere indossate con folle gioia dalla celebre ragazza nella giornata di oggi.

Infine, il resto dell’outfit esibito per l’occasione risulta esser stato ben abbinato alla sua scelta principale. Ed i numerosi commenti dei suoi ammiratori di risposta al post non fanno altro che sottolineare immancabilmente il carisma della modella trentenne. Ed è proprio uno degli ultimi: “Semplicemente bellissima” a cogliere a pieno tutta l’essenza dell’istantanea.