Chiara Biasi, costume tigrato che copre poco e niente: da censura-FOTO

L’influencer Chiara Biasi condivide una foto con un mini bikini leopardato che non copre praticamente nulla, stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La bella Biasi condivide una foto in bikini e appare in forma smagliante come sempre, il bikini è minuscolo copre il necessario. Nei commenti i follower scrivono che è bellissima e in fantastica forma, addirittura c’è chi dice che ha messo su qualche kilo fortunatamente. Infatti è sempre stata troppo magra l’influencer, così tanto da preoccupare i fan che stesse male.

Chiara Biasi scatta la nuova collezione della sua linea di bikini estate 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Bellissima negli shooting della sua linea di costumi Matinee, i bikini sono come al solito molto sensuali e mini per una donna sicura di sè. Negli scatti l’influencer è sorridente e magnifica nei suoi costumi da bagno. I bikini sono già disponibili sul sito web del marchio, infondo l’estate si avvicina mancano solo tre mesi. Pare che l’influencer abbia un debole per la fantasia leopardata. Qualche settimana fa aveva pubblicato alcune foto in una mini tuta estiva sempre leopardata. Ha fatto anche il kimono da spiaggia in tema leopardato. D’altronde che la Biasi abbia gusti eccentrici e decisamente fuori dalle righe, non è affatto una novità.

I suoi look sono sempre molto aggressivi ed esagerati, il nero è sicuramente il colore che usa di più. Pantaloni di pelle nere, pellicce nere, borse e scarpe tutto nero. Definisce anche un pò il suo carattere, è infatti un personaggio particolare la Biasi. Sembra un’anima tormentata. Non si vede sorridere spesso e di solito quando lo fa è sempre grazie ai suoi amici. Gilda Ambrosio o Cesare Morisco ad esempio. Quest’ultimo è apparso proprio recentemente nelle sue ultime storie a casa dell’influencer.