Daniela Collu. Chi è il fidanzato della conduttrice di X Factor

Daniela Collu. Chi è il compagno della blogger conosciuta sul web come Stazzitta e resa celebre dalla conduzione di X Factor

Abbiamo imparato a conoscere meglio la verve e il talento di Daniela Collu lo scorso novembre. La giovane blogger romana, classe 1982, è uscita dalla panchina per giocare una delle sue partite più importanti, quella che l’ha vista alla conduzione del popolarissimo talent show X Factor. Certo, l’occasione non fu delle più felici, subentrò in sostituzione del frizzante Alessandro Cattelan, trovato positivo all’epoca al Covid-19.

Daniela Collu, però, non era certo una novellina. Il pubblico l’aveva già apprezzata proprio grazie agli spin off del programma, Extrafactor e lo Strafactor, in cui intervistava a caldo i protagonisti della puntata (giudici e concorrenti) e dava avvio a dibattiti sulla puntata appena conclusa.

Daniela Collu. Chi è il fidanzato della blogger e presentatrice

La presentatrice di X Factor è un volto conosciuto del web dove però viene riconosciuta maggiormente come Stazzitta, nome del blog ha cui ha dato vita. Laureata in storia dell’arte, conduttrice radiofonica, autrice televisiva italiana, scrittrice (suoi sono i titoli Un minuto d’Arte e Volevo solo camminare). Non si fa mancare nulla questa giovane artista dai poliedrici talenti.

Carriera a gonfie vele e il fidanzatino ce l’ha (come chiederebbe una cara vecchia zia)? A quanto pare si. Si tratta di Daniele Mungai, in arte Frenetik. Insieme a Daniele Dezi, forma il duo di produttori Frenetik & Orang3. Hanno iniziato a suonare i Frank Sent Us, esibendosi in tutta Italia e in diverse parti d’Europa. Produttori di successo, hanno collaborato con Carl Brave, Gemitaiz, Madman, Salmo, Coez, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Mannarino, Achille Lauro.