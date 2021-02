Il dragoncello, tutti i benefici all’organismo e come si usa in cucina

Il dragoncello è un’erba aromatica dalle origini molto antiche. Si tratta di un’erba molto saporita e dal profumo molto intenso che però ha delle proprietà benefiche per l’organismo. In più, non può mancare nei piatti della tradizione toscana e non solo.

In questo articolo ti spigheremo cos’è il dragoncello, quali sono le sue proprietà e gli usi medicinali che si possono fare di questa erba. Non solo, ti mostreremo come usare il dragoncello in cucina per realizzare piatti della tradizione e piatti moderni e raffinati.

Il dragoncello, cos’è questa erba aromatica e quali sono le sue proprietà

Il dragoncello è una pianta erbacea. Il suo fusto forma dei cespugli che possono raggiungere l’altezza di circa un metro mentre i suo fiori sono piccoli e di colore verde o giallastro, riuniti in infiorescenze a forma di pannocchia.

Le foglie del dragoncello sono sottili, lucenti e di colore verde scuro. Il dragoncello è una pianta originaria della Siberia del sud e della Russia meridionale. In Italia è una specie coltivata, raramente cresce spontanea a causa del clima troppo caldo.

Questa pianta ha delle proprietà antisettiche e digestive incredibili. Le sue foglie sono molto ricche di sali minerali e di vitamine A e C. Secondo alcune antiche credenze, masticare le foglie riduce la sensibilità delle papille gustative, favorendo l’assunzione di medicine amare.

Solitamente le foglie si usano tramite un infuso mentre invece le radici sono in grado di dare sollievo al mal di gola e l’infuso di foglie stimola l’appetito.

Il dragoncello in cucina, un tocco di raffinatezza nei tuoi piatti

Versatile e dal sapore pungente e aromatico, il dragoncello è un sostituto del sale grazie alla sua naturale sapidità. Infatti, molti nutrizionisti consigliano ai loro pazienti che soffrono di pressione arteriosa di usare il dragoncello al posto del sale.

Il dragoncello è l’ingrediente base della salsa Bernese. Si tratta di una salsa francese, non è altro che un condimento da abbinare a carne o pesce grigliato. Il dragoncello però viene spesso usato come ingrediente anche nella salsa tartara.

Nella cucina italiana il dragoncello viene poco usato tranne che nella cucina della tradizione toscana che fa della salsa al dragoncello proprio un monumento alle proprie radici.

Questa salsa si prepara unendo il dragoncello, prezzemolo, mollica di pane, aceto e olio d’oliva, sale e pepe perfetta da abbinare ai bolliti, ma è anche un ottimo accostamento a pietanze a base di pesce e uova.

La tisana al dragoncello, un vero e proprio toccasana

La tisana al sapore di dragoncello è perfetta per calmare i mal di pancia e le infiammazioni intestinali. Prepararla è molto facile e veloce.

Fai bollire 250 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti l’erba cipollina in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra la tisana e gusta. Se hai voglia di un sapore dolce non usare lo zucchero bianco raffinato.

Ti consigliamo di dolcificare la tua tisana con dello zucchero grezzo di canna o, meglio ancora, con del miele d’acacia o del miele di castagno biologico.

Le controindicazioni di un uso smodato

Il dragoncello, se consumato in modo inappropriato, può provocare mal di pancia fastidiosi e anche dissenteria.

Inoltre, si consiglia di limitare l’assunzione di dragoncello da parte di donne incinte, in fase di allattamento.

Infine, i bambini piccoli potrebbero sgradire il dragoncello e potrebbe provocargli fastidiosi bruciori di stomaco.