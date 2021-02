Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: “Ti amo più di ogni altra cosa” – FOTO

Elisabetta Gregoraci apre il suo cuore ai followers di Instagram, postando una foto con il suo unico, vero amore: “Ti amo più di ogni altra cosa”

Per Elisabetta Gregoraci non esiste amore più grande di quello per suo figlio, il piccolo Nathan Falco. Mentre il gossip tenta in ogni modo di scovare il compagno segreto della showgirl, quest’ultima si gode il tempo con suo figlio. Nato nel 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore, Nathan sembra davvero il centro della vita di Elisabetta. “Il tempo passato con te è quello più prezioso che c’è“, scrive la mamma su Instagram, postando una foto insieme al suo ometto. I fan si sciolgono di fronte al post. “Ciò che conta davvero“, “Che belli“, scrivono all’ex gieffina.

Senza dubbio, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico, che l’aveva sempre vista nei panni della “moglie di Flavio Briatore“, ha avuto la possibilità di conoscere una donna completamente diversa. E la vera natura della showgirl ha conquistato proprio tutti. Pierpaolo Pretelli, attualmente innamoratissimo della sua Giulia Salemi, si era preso una bella cotta per lei.

Anche un ex calciatore, stando ai rumors, si era invaghito di lei. Si tratta di Stefano Bettarini, che proprio quest’anno ha tentato una nuova avventura all’interno del Gf Vip, pur venendo squalificato dopo appena tre giorni. All’epoca di “Buona Domenica”, l’ex campione era letteralmente pazzo di Elisabetta. Il cantante Stefano Picchi ha svelato di recente che Bettarini, nel tentativo di conquistarla, gli chiese di scrivere una canzone per lei.

“Mi chiese di scrivere una canzone per la Gregoraci e mi mostrò i loro messaggi di passione“, ha svelato il cantante. Il corteggiamento di Stefano, tuttavia, non andò a buon fine, tanto che la showgirl gli preferì Briatore.