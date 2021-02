Federica Panicucci, classe e sensualità in un corpo da urlo – FOTO

Federica Panicucci non si smentisce e conquista ancora una volta il suo pubblico con il suo charme di donna unica e di stile

Federica Panicucci non arretra di un millimetro e ci delizia con le sue foto ed i suoi outfit che sono sempre una meraviglia. La conduttrice di Mattina Cinque non ha certo rivali in fatto di eleganza e classe. Non sbaglia mai un colpo e le sue scelte sono sempre super azzeccate.

Che si tratta di abiti, spezzati, pantaloni, tailleur, Federica è sempre il top nella scelta del look, in tv come anche begli altri progetti che fa e nella vita privata. E poi c’è il suo corpo e la sua bellezza che fanno il resto.

Ben 53 anni e non sentirli. A vederla sembra una ragazzina con fisico longilineo e quei lunghi capelli biondi che l’hanno sempre contraddistinta da quando era una ragazzina e ha iniziato a muovere i primi passi in tv. E ancora oggi quel fascino resiste e le ultime due foto che ci regala lo confermano a pieno. Per vederle vai alla pagina successiva.

Federica Panicucci, speciale e diversa da tutte le altre