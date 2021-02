Federica Pellegrini bellissima a letto: solo due ore non le bastano – FOTO

Federica Pellegrini continua a lasciare senza fiato i suoi ammiratori pubblicando sui social uno scatto con il quale rivela un segreto piuttosto intimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Bella e simpatica come sempre Federica Pellegrini riesce ad ogni foto che pubblica sul suo profilo Instagram ad entrare un po’ di più nel cuore dei suoi tantissimi fan. Nell’ultimo scatto che l’atleta ha proposto sul famoso social network si mostra a letto in tutta la sua naturale bellezza. Senza trucco e con i capelli ancora un po’ arruffati per il sonno Federica indossa semplicemente un pigiama degno della ragazza dalla porta accanto. È una comoda giacca di seta con delle righine bianche e rosa a testimoniare che è però impossibile rinunciare ad un tocco fashion anche a letto. Nella didascalia che accompagna lo scatto Federica rivela ai follower che il selfie è arrivato dopo un pisolino di appena due ore. Troppo poche evidentemente visti gli impegni che certamente l’aspettano nel corso della giornata.

LEGGI ANCHE -> Serena Autieri, lo splendido dettaglio che fa impazzire il web – FOTO

La carriera sportiva, e non solo, di Federica Pellegrini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: “Ti amo più di ogni altra cosa” – FOTO

Federica Pellegrini, pur essendo giovanissima, grazie alla sua simpatia e al talento ha imparato molto presto a stare sotto la luce dei riflettori. La sua straordinaria carriera parte da lontano ed è fatta di sacrifici e duri allenamenti che l’hanno portata in più di un’occasione sul gradino più alto del podio. Famosa nel mondo per le sue capacità nel nuoto, in particolare nello stile libero, è fra gli atleti che sono stati in grado di portare lustro internazionale alla bandiera italiana. La fama raggiunta nello sport l’ha condotta in breve tempo a misurarsi anche in altri contesti senza mai farla sentire un pesce fuor d’acqua.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Da anni infatti Federica Pellegrini è diventato un volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione a numerosi spot e a famosi programmi. Dal 2019 fa infatti parte della giuria dell’apprezzato show Italia’s Got Talent.