Francesca Brambilla non smette di far sognare i suoi followers: la showgirl continua a postare scatti a dir poco fenomenali piazzando le sue curve in primo piano.

Francesca Brambilla è inarrestabile sui social network: la 27enne continua a postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra il suo fisico da sogno. La ragazza è dotata di un corpo pazzesco e le sue curve fanno letteralmente impazzire gli innumerevoli followers.

Francesca, diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo di ‘Bona Sorte’ in ‘Avanti un altro’, anche oggi ha condiviso un paio di fotografie mostruose. La classe 1992 ha mostrato a tutti sia il suo lato A che il suo fondoschiena panoramico. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

